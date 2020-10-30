146 новых случаев коронавируса подтверждено в Тверской области 30 октября

В регионе подтверждено 146 новых случаев коронавируса Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперативного штаба на 30 октября, еще 146 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 9422 человек.
3637 остаются под наблюдением медиков, 319 (+6) умерли, 5466 (+92) выздоровели.
Количество заболевших по районам Тверской области:
Тверь 3177 (+51)
Конаковский район 663 (+11)
Кимры 638 (+4)
Ржев 636 (+8)
Торжок 449 (+12)
Калининский район 438 (+8)
Лихославльский район 313 (+4)
Вышневолоцкий городской округ 305 (+9)
Торопецкий район 277 (+31)
В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 244708 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 3081.
Графика: ПТО