146 новых случаев коронавируса подтверждено в Тверской области 30 октября

В регионе подтверждено 146 новых случаев коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперативного штаба на 30 октября, еще 146 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 9422 человек.

3637 остаются под наблюдением медиков, 319 (+6) умерли, 5466 (+92) выздоровели.

Количество заболевших по районам Тверской области:

Тверь 3177 (+51)

Конаковский район 663 (+11)

Кимры 638 (+4)

Ржев 636 (+8)

Торжок 449 (+12)

Калининский район 438 (+8)

Лихославльский район 313 (+4)

Вышневолоцкий городской округ 305 (+9)

Торопецкий район 277 (+31)

В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 244708 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 3081.