В Твери молодая женщина ограбила собутыльника

Полицейские задержали подозреваемую Фото: Василий ХОДАРЕВ

В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 60-летний местный житель. Мужчина сообщил, что стал жертвой грабительницы.

Выяснилось, что заявитель выпивал вместе с малознакомой женщиной, в какой-то момент его спутница без применения силы выхватила у него деньги и скрылась.

Полицейские составили ориентировку с приметами грабительницы, опросили возможных свидетелей.

Подозреваемой оказалась ранее судимая 38-летняя жительница Твери. Фигурантка созналась в содеянном.

За грабеж ей грозит до четырех лет лишения свободы.