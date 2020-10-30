В Твери заработала "горячая линия" по масочному режиму Фото: ПТО

В Твери заработала "горячая линия" по масочному режиму. Она организована городской администрацией.

По телефону 8 (906) 549-69-69 граждане могут сообщать о нарушениях масочного режима на объектах потребительского рынка.

Сообщения принимаются по будням с 9:00 до 18:00.

Напомним, что в Тверской области масочный режим действует с 12 октября. 28 октября Постановлением главного санитарного врача РФ от 16.10.2020 № 31 всеобщий масочный режим введен по всей стране.

Несоблюдение установленных правил (ст. 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях) влечет штраф: от 1 до 30 тысяч рублей - физическим лицам, от 10 до 50 тысяч рублей - должностным лицам, от 30 до 50 тысяч рублей - предпринимателям, от 100 до 300 тысяч рублей - юридическим лицам.