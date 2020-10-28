"Модный" орел украсил стену на набережной Волги в Твери

Орел украсил бетонную стену на берегу Волги Фото: vk.com/kate_hb

Орел в ярко-красной шапке появился на бетонной стене на набережной Волги в Твери. Граффити нарисовала уличная художница Катерина Крутилова (Катя ХБ) и поделилась результатом на своей странице в соцсети.

Про Катины граффити "КП"-Тверь" писала и ранее - все они имеют особый "почерк" - герои носят красные шапки. А вот орел отличается от других персонажей еще и тем, что выполнен с "модными эффектами", как заметили подписчики художницы.

- Я использовала скотч, - пояснила Катерина подписчикам.