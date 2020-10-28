Помидоры из Республики Беларусь запретили привозить в Тверскую область

В томатах нашли опасный вирус Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Управление Россельхознадзора по Тверской области, со ссылкой на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору, сообщает, что при проведении карантинного фитосанитарного контроля в томатах из Республики Беларусь был выявлен вирус мозаики пепино.

- В целях предотвращения заноса и распространения указанного вируса на территорию Российской Федерации, Россельхознадзор с 30 октября 2020 года запрещает ввоз в Россию томатов и перцев, экспортируемых и произведенных в Брестской области Республики Беларусь, - уточняют в ведомстве.

Вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus) - один из наиболее опасных заболеваний томатов во всем мире. Он инфицирует растения в закрытом грунте - патогенные организмы размножаются в тепле, при повышенной влажности и может заражать другие растения.