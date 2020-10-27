Останки пяти советских солдат обнаружили в Тверской области

В такой мыльнице советский боец хранил табак. Фото: аккаунт в соцсетях Андреапольского краеведческого музея – ВК/id527710146.

На данный момент из именного медальона бойца Советской армии извлекли записку, которую предстоит расшифровать специалистам – текст плохо читаем. Поисковики из андреапольского отряда «Сова» нашли останки советских воинов в окрестностях урочища Жаберо Андреапольского муниципального округа. Работали два дня небольшой группой.

В одном из найденным медальонов записки не оказалось, в другом пока удалось разобрать только то, что солдат был уроженцем Алтайского края. Скорее всего, он числился пропавшим без вести. Территория, где копали поисковики, относится к полосе атак 521 стрелкового полка 133 стрелковой дивизии с 11 по 15 сентября 1941 года.

– Мы выезжаем в свободное от основной работы время, или после неё. Выезжаем в разные места, естественно, и в Жаберо будем выезжать. Нас вообще немного, а в этих работах участвовали несколько человек, – прокомментировал директор Андреапольского краеведческого музея, командир андреапольского поискового отряда «Подвиг» Валерий Линкевич.

Бойцы андреапольского отряда «Подвиг» работают в свободное время. Фото: аккаунт в соцсетях Андреапольского краеведческого музея – ВК/id527710146.

После короткой рекогносцировке местности Андреапольский краеведческий музей пополнился такими экспонатами, как пластмассовая мыльница с советской звездой, где был насыпан табак и полевой телефон УНА-Ф-31 со срезанной трубкой.