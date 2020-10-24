В Тверской области пропал несовершеннолетний житель Бежецка

Пропавший Кирилл Матвеев. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

СУ СК РФ по Тверской области начал доследственную проверку обстоятельств исчезновения 15-летнего жителя Бежецка Кирилла Матвеева, который пропал 23 октября по дороге из школы домой. Где он сейчас — до сих пор неизвестно.

Сейчас подростка ищут представители всех правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства, предшествующие исчезновению школьника.

Если ваша информация способна помочь в поиске мальчика, звоните 02, 112, 8-930-179-00-69.