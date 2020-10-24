Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, Ржев остается закрытым для развлечений

Ржевитянам придётся остаться дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 октября во Ржеве должны были отменить запрет на проведение массовых мероприятий, который был введён с 12 октября, когда показатели по заражению COVID-19 стремительно пошли вверх.

Однако, в связи с ухудшением ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией, действие постановления продлено до 8 ноября 2020 года. Так же решено не проводить детские пришкольные лагеря в период осенних каникул, которые начинаются с понедельника, 26 октября.

- Предпринимаемые шаги помогут уменьшить скорость распространения COVID-19, - цитирует главу Ржева Романа Крылова официальный сайт администрации.

Напомним, на 24 октября во Ржеве подтверждён опасный диагноз у 603 человек (+18 за стуки).