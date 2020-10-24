Число заболевших коронавирусом продолжает расти в Тверской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших коронавирусом в Тверской области увеличилось на 130 человек. Это данные оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Самый крупный рост по заболевшим традиционно показывает Тверь — 56 человек.

Данные оперштаба

Тверь 2936 +56

Конаковский район 624 +2

Кимры 625 +11

Ржев 603 +18

Торжок 408 +1

Калининский район 394 +4

Лихославльский район 298 +4

Вышневолоцкий городской округ 275 +3

Максатихинский район 202

Нелидовский городской округ 198 +1

Торопецкий район 191 +2

Бологовский район 181

Осташковский городской округ 162 +3

Кашинский городской округ 120

Старицкий район 110 +1

Бежецкий район 102 +2

Ржевский район 95

Оленинский муниципальный округ 88 +3

Андреапольский муниципальный округ 81 +1

Рамешковский район 80

Зубцовский район 82 +2

Кимрский район 77

Торжокский район 75 +1

Западнодвинский муниципальный округ 70 +7

Калязинский район 63 +1

Кесовогорский район 61

Весьегонский муниципальный округ 59

Селижаровский район 48 +2

Лесной муниципальный округ 44

Спировский район 44

Жарковский район 36

Кувшиновский район 32

Сонковский район 25

Краснохолмский район 18

Фировский район 18 +3

Пеновский муниципальный округ 14

Бельский район 15 +1

Удомельский городской округ 11

Молоковский район 9 +1

ЗАТО Озёрный 7

Сандовский муниципальный округ 2

Статистика заболевания по области.

В Тверской области продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 230704, а за последние сутки их проведено 2828.