Число заболевших коронавирусом продолжает расти в Тверской области.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Число заболевших коронавирусом в Тверской области увеличилось на 130 человек. Это данные оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Самый крупный рост по заболевшим традиционно показывает Тверь — 56 человек.
Данные оперштаба
Тверь 2936 +56
Конаковский район 624 +2
Кимры 625 +11
Ржев 603 +18
Торжок 408 +1
Калининский район 394 +4
Лихославльский район 298 +4
Вышневолоцкий городской округ 275 +3
Максатихинский район 202
Нелидовский городской округ 198 +1
Торопецкий район 191 +2
Бологовский район 181
Осташковский городской округ 162 +3
Кашинский городской округ 120
Старицкий район 110 +1
Бежецкий район 102 +2
Ржевский район 95
Оленинский муниципальный округ 88 +3
Андреапольский муниципальный округ 81 +1
Рамешковский район 80
Зубцовский район 82 +2
Кимрский район 77
Торжокский район 75 +1
Западнодвинский муниципальный округ 70 +7
Калязинский район 63 +1
Кесовогорский район 61
Весьегонский муниципальный округ 59
Селижаровский район 48 +2
Лесной муниципальный округ 44
Спировский район 44
Жарковский район 36
Кувшиновский район 32
Сонковский район 25
Краснохолмский район 18
Фировский район 18 +3
Пеновский муниципальный округ 14
Бельский район 15 +1
Удомельский городской округ 11
Молоковский район 9 +1
ЗАТО Озёрный 7
Сандовский муниципальный округ 2
Статистика заболевания по области.
В Тверской области продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 230704, а за последние сутки их проведено 2828.