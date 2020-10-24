Чтобы впредь такой толчеи не возникало, ряд мер соцподдержки в Тверской области будут продлены автоматически. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Тверской области устанавливается автоматическое продление некоторых мер социальной поддержки населения. Это делается, чтобы избежать очередей при продлении льгот.

Без личного обращения в соцзащиту автоматически будут продлены ежемесячные выплаты на детей, родившихся с 1 апреля 2020 года до 1 марта 2021 года.

Это же распространяется на граждан с детьми достигшими возраста одного года или двух лет, при рождении (усыновлении) первого или второго ребенка.

Автоматически продлеваются и субсидии на оплату жилого помещения и

ЖКУ. В случае если срок предоставления субсидии на оплату

истекает в период с 1 октября по 31 декабря 2020 года, она будет сохранена в полном объёма на ближайшие шесть месяцев. В случае необходимости, при предоставлении документов, может быть произведен пересчет её размера.