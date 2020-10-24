ФК «Тверь» сыграет на выезде с аутсайдером лиги

Болельщики ждут от "Твери" очередной победы. Фото: ФК "Тверь"

25 октября, в воскресенье, идущий сейчас на втором месте в Олимп-Первенстве ПФЛ футбольный клуб «Тверь», сыграет со стоящей на втором месте с конца турнирной таблицы командой из Коломны (Московская область), с одноимённым названием.

На счету «Коломны», с набранными пятью очками за 12 игр, одна победа, две ничьих и девять поражений.

У «Твери» 26 очков - восемь побед, две ничьих и два поражения.

Любопытно, 27 сентября волгари сыграли в безголевую ничью со «Звездой» из Петербурга. В то же время «Коломна», в прошлом гостевом туре 18 октября, «Звезду» обыграла со счётом 3:2.

Игра начнётся в 13:00.