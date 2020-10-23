Научного сотрудника областной картинной галереи ищут в Твери

В Твери ищут 27-летнего Александра Шишкина, работающего в Тверской картинной галерее. Фото: группа в соцсетях поискового отряда «Сова» – ВК/poisk_tver.

В сообществе в соцсетях поискового отряда «Сова» появилась информация, что пропал 27-летний Александр Шишкин. Ушёл ночью 22 октября из дома по адресу Комсомольский проспект, 10 и до сих пор не вернулся. Молодой человек работает в отделе мультимедиа и просветительских проектов Тверской областной картинной галереи. Поисковики просят о помощи волонтеров.

В ориентировке указаны такие приметы: рост 1,75 м, худощавое телосложение, рыжие волосы, зелёные глаза.

Из особых примет – родинка на правой щеке.

Был одет в серое пальто, футболку, синие брюки и черные ботинки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Александра Шишкина, просят звонить по телефонам: +7-920-171-65-50, +7-910-646-34-34 или 112.