В День герба и флага Тверской области в правительстве региона раздали награды

В День герба и флага Тверской области традиционно вручали награды. Фото: ПТО

21 октября, в День герба и флага Тверской области в большом зале регионального правительства прошла традиционная церемония вручения наград жителям Верхневолжья. Также несколько юных граждан получили паспорта.

Медали, почетные грамоты и другие награды отмеченным за разные заслуги людям вручал губернатор Игорь Руденя. Напомним, что до этого глава региона успел передать ордена проживающим в Верхневолжье ветеранам Великой Отечественной войны.

- Эта дата напоминает о том, что мы живём и трудимся на удивительной земле с большой историей и традициями. В нашем регионе всегда были в особой чести сердечная забота о родном крае, готовность совершить настоящий поступок в интересах нашей страны и своего народа, - отметил Игорь Руденя, говоря о Дне герба и флага в большом зале областного правительства.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени глава региона вручил в этот день трем жителям региона: детской писательнице Гайде Лагздынь, председателю совета директоров ОАО «Торжокские золотошвеи» Олегу Иванову и главврачу Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П.Аваева Каринэ Конюховой.

Почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоено главврачу Областной стоматологической поликлиники Алексею Волкову, Почётной грамотой Президента РФ награждена заведующая терапевтическим отделением горбольницы №6 г. Твери Лилия Горшкова, звания «Почетный работник здравоохранения Тверской области» удостоена врач Тверской станции переливания крови Станислава Лебедева.

Памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ» награждена руководитель регионального штаба Юлия Саранова, руководитель центра обработки данных штаба Дарья Румянцева и помощник руководителя склада Александр Прокофьев.

За спасение человека из горящего автомобиля медаль «За спасение погибавших» получил водитель Ржевской птицефабрики Мхитар Мирабян.

Также региональными наградами отмечен труд работников культуры, спорта, СМИ.

Коллективу ЗАО «Хлеб» в честь юбилея - 90 лет предприятию - вручён знак губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской».

Игорь руденя и Гайда Лагздынь. Фото: ПТО