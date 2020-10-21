Игорь Руденя вручил ветеранам ордена Почета в День герба и флага Тверской области

Игорь Руденя лично вручал награды ветеранам. Фото: ПТО

21 октября, в День герба и флага Тверской области, губернатор Игорь Руденя в столице региона лично передал ордена Почёта нескольким участникам Великой Отечественной войны. Указы об их награждении подписал Президент России Владимир Путин.

- Большая честь по поручению Президента России лично передать тверским ветеранам высокую федеральную награду, - подчеркнул Игорь Руденя.

Областное правительство сообщает, что все удостоенные госнаград тверские фронтовики принимали участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату 30 июня.

Первым сегодня Игорь Руденя вручил орден участнику Ржевской битвы, Почетному гражданину Тверской области Ивану Кладкевичу.

Иван Евгеньевич в ответ подарил губернатору свою книгу «Гвардии рядовой Великой Отечественной» с автографом. В ней собраны воспоминания ветерана о войне, значимых встречах и событиях. Планируется, что экземпляры будут переданы и в школы региона.

Игорь Руденя также вручил награду участнику Курской битвы, боев под Ржевом Спартаку Сычёву. Он дошел до Берлина и встретил там Победу.

Губернатор передал государственную награду Ивану Овинникову, который воевал на 3-м Белорусском фронте, и Антонина Гордеева, бывшей на войне медсестрой в Белоруссии и Прибалтике.

Награды также получили "сын полка" Борис Воробьёв, Арсений Сухопаров - участник Сталинградской битвы, Мария Потапова, бывшая в годы войны медсестрой, Иван Афанасьев, сражавшийся на Северном Кавказе, в Ставрополье и Белоруссии, Мария Сидорова, служивший в 39-й армии Калининского фронта, Ашот Оганесов, который с юных лет трудился на заводе и обеспечивал фронт вооружением.

Ордена Почета в этом году удостоены также ветераны Иван Хвостенко, Николай Черных, Евгений Шелехов и Евгений Книга, который ушел из жизни в ночь с 30 сентября на 1 октября 2020 года.

В сентябре в Конаково Игорь Руденя также передал орден Почёта Ивану Рулёву, полному кавалеру ордена Славы, воевавшему на 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах.