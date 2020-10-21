В Тверском театре юного зрителя отменяют спектакли

В Тверском ТЮЗе отменяют спектакли. Фото: группа в соцсетях Тверского ТЮЗа – ВК/tuz_tver.

В тверском ТЮЗе с 10 октября начались отмены спектаклей. Одни постановки заменяют на другие спектакли, а у части – меняют дату показа. Об этом сообщается в официальной группе театра в социальных сетях.

Также в сообществе в соцсетях названа причина, по которой меняется расписание – у некоторых сотрудников температура выше 37 градусов. Измерения проводят, согласно требованиям Роспотребнадзора при нынешней эпидемической ситуации, ежедневно. Администрация ТЮЗа приносит извинения за доставленные неудобства.

– Мы заботимся о вашей безопасности и безопасности всех сотрудников театра и живём в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. К сожалению, у некоторых артистов была выявлена температура выше 37 градусов, не позволяющая в соответствии с требованиями находиться на рабочих местах, – написано в комментарии от лица театра в соцсетях.

20 октября в группе разместили новый список изменений: «Король Лир» с 22 октября перенесён на 4 декабря в 18:30, спектакль «Вафельное сердце», назначенный на 24 октября, отменён, а 25 октября заменён на «Гензель и Гретель» в 12:00. «Головлёв», который должен был пройти 25 октября, отменён.

Администрация учреждения указывает, что при замене спектакля купленные билеты действительны на другой спектакль. При переносе, соответственно, билеты действительны на другую дату показа. При отмене необходимо сдать билеты в кассу театра, получить деньги и при желании купить новые. Информация по возврату электронных билетов представлена на сайте ТЮЗа.

В тоже время в Тверском театре драмы на сегодняшний день нет отмены или замены спектаклей. 23 октября на большой сцене покажут вторую редакцию спектакля «№13 (Беспорядок)» по Рею Куни.