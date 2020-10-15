Счастливый номер «№13»: в Тверском театре драмы представят вторую редакцию комедии положений

В Тверском театре драмы представят вторую редакцию комедии «№13 (Беспорядок)». Фото: архив Тверского театра драмы.

Новую версию комедии «№13 (Беспорядок)» по Рею Куни покажут на сцене Тверского театра драмы 23, 24 и 31 октября. Сейчас идут репетиции с новым актерским составом. С мая 2019 года показов спектакля не было – тяжело заболел, а в декабре скончался исполнитель центральной роли – народный артист России Константин Юченков. Но зрительская любовь повлияла на руководство театра – постановку представят в новой редакции.

Роль главного героя, помощника премьер-министра Ричард Уилли, перешла ведущему актёру театра драма Тарасу Кузьмину. До этого с момента премьеры артист играл роль секретаря Ричарда Уилли, Джорджа Пигдена. Теперь, можно сказать, исполнитель в расцвете своих сил и вполне тянет на солидного помощника первого лица государства.

Тандем Тараса Кузьмина и Константина Юченкова в компании «трупа» Алексея Великотного. Фото: архив Тверского театра драмы.

– Изначально я с трудом представлял себе кого-то на его месте... У нас с Константином Глебовичем был прекрасный тандем, мы чувствовали друг друга на сцене. Я сам предложил режиссёру и дирекции театра взять меня на эту роль – с грустью в голосе комментирует актёр Тарас Кузьмин.

Но затем Тарас Николаевич переходит на юмористическую ноту и сообщает, что его «повысили» с секретаря помощника премьера до помощника премьера. За 17 лет его первая роль обросла множеством забавных и импровизаций. Теперь он передаёт свой опыт Сергею Бескакотову.

По фотографиям можно наблюдать, как артисты взрослеют... Фото: архив Тверского театра драмы.

– Мне сейчас сложно, конечно, репетировать – роль другого масштаба, вживаюсь в неё... На свою прошлую роль, секретаря, я попросил назначить Сергея Бескакотова. На мой взгляд, он очень подходит под типаж героя, которого я играл. Верим, что получится интересно, хоть и отлично от оригинала, – поделился Тарас Кузьмин.

Как и в 2003 году, над новой версией спектакля работает режиссёр Тверского театра драмы Борис Михня. Борис Паулович всегда трепетно относится к своим постановкам.

В видеоролике в честь открытия 275-го театрального сезона в драматическом театре он привёл цитату французского импрессиониста Огюста Ренуара, который в старости понял, что художник всю жизнь может рисовать одну и ту же картину. А Борису Михне судьба дала возможность вновь руководить работой над любимым детищем – комедией положений «№13 (Беспорядок)».

Режиссёр спектакля «№13 (Беспорядок)» Борис Михня в роли официанта отеля. Фото: архив Тверского театра драмы.

– В своём спектакле я не декларирую радость жизни, а внедрил её в саму ткань постановки, сделал неотъемлемой частью действия. Это чудо, хочется, чтобы зритель ощущал радости жизни во время просмотра спектакля и уходил с этим чувством, что жизнь – это радость, – прокомментировал актёр и режиссёр Борис Михня.

В социальных сетях, в телефонных звонках и в личном разговоре тверские, и не только, зрители регулярно интересовались – не исчезла ли из репертуара постановка. И вот выяснилось, что искромётное произведение английского драматурга Рея Куни никуда не денется с тверской сцены.

Безусловно, в актёрском составе «№13» будут и другие перестановки. Более подробно об этом можно узнать на неофициальном сайте театра. Для поклонников театра драмы укажем лишь, что в комедии задействованы артисты Дарья Плавинская, Сергей Бескакотов, Виктория Козлова, Константин Василенко и другие.

До премьеры почти неделя, активно идут репетиции. Как зачастую бывает, Тарас Кузьмин выкладывает в соцсети короткие видео, чтобы подогреть интерес аудитории, работа кипит. Билеты, как и обычно, на пятьдесят процентов противокоронавирусных мест в зале уже давно продаются на сайте и в кассе Тверского академического.