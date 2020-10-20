Нуждающийся в помощи молодой человек пропал в Тверской области

Молодой человек пропал 11 октября Фото: ВПСО "Сова"

Денис Романович Белов, 2000 года рождения, пропал в Лихославльском районе Тверской области. 11 октября 2020 года он ушел из дома в деревне Пруды, Вёскенского сельского поселения и не вернулся.

Ориентировка на поиск пропавшего появилась в группе ВПСО "Сова" в соцсети.

Сообщается, что молодой человек ростом 180 см, среднего телосложения, волосы светлые короткие, глаза серые (левый глаз косит). Одет в черную куртку, бордовую толстовку, серые камуфлированные спортивные штаны, светлые кроссовки с черно-красными вставками.

Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(915)722-55-66, 8(910)646-34-34 или 112.