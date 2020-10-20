С начала года в Тверской области утонули 23 человека

В Тверской области подведены итоги навигационного периода Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В октябре Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России подвела итоги навигационного периода и работы за три квартала 2020 года.

По данным ведомства, с начала года на водоемах Верхневолжья утонули 23 человека. Это на 25% меньше, чем в прошлом году. В 60% случаев люди погибли, находясь в состоянии опьянения.

- Выявлено около тысячи нарушений, совершенных судоводителями. Чаще всего на суднах отсуствовали спасательные жилеты, - отметил руководитель тверского инспекторского отделения ГИМС Главного управления МЧС России по Тверской области Сергей Шлыков.

Инспекторы ГИМС МЧС России напоминают гражданам о необходимости строгого соблюдения правил безопасности у воды и необходимости иметь средства спасения.