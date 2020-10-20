Больше молодых семей будут получать выплаты на погашение ипотеки в Тверской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В регионе изменены требования по возрасту молодых супругов, которые в случае рождения детей могут получить выплаты на погашение ипотеки. Об этом 20 октября на заседании областного правительства сообщил губернатор Игорь Руденя.

Ранее на данную меру поддержки могли претендовать лишь семьи, в которых возраст одного из супругов не превышает 25 лет. Теперь поддержка распространяется и на супругов в возрасте до 35 лет, а в случае многодетных семей - и до 40 лет

- Решение было принято после консультаций с молодыми семьями, проживающими на территории региона. Они отметили, что не всегда в раннем возрасте можно успеть родить троих детей, – отметил глава региона.

Также на заседании расширен список получателей выплат на погашение ипотеки. Теперь воспользоваться поддержкой могут семьи с детьми, где родители являются студентами вузов или колледжей региона. Но они должны иметь российский паспорт и быть зарегистрированными на территории Тверской области не менее 2 лет.

Семьи, где родился или был усыновлен один ребенок, получают выплату на погашение ипотеки в размере 200 тыс. рублей, где двое детей – 300 тыс. рублей, за третьего ребенка - 500 тыс. рублей.

В 2020 году этой возможностью воспользовались порядка 60 молодых семей Верхневолжья.

НА ЗАМЕТКУ

С 1 апреля 2020 года данную соцвыплату предоставляет министерство демографической и семейной политики Тверской области. Прием документов ведется по адресу: Тверь, ул. Новоторжская, д. 9, каб. 4. Приемные дни: понедельник – с 10:00 до 16:00 и среда – с 14:00 до 18:00. Записаться на прием можно по телефону: 8 (4822) 33-34-05, 33-34-09.