Тверьстат «учел и измерил» своих собственных специалистов

Женщин среди работников Тверьстата 96%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Всемирный День статистики, который отмечают 20 октября, главное статистической ведомство Тверской области – Тверьстат – «учло и измерило» своих собственных специалистов. Оказывается, подавляющее большинство тверских работников статистики – женщины. Их в Тверьстате 96%, мужчин же, соответственно, всего 4%.

Средний возраст специалиста тверской статистики – 47 лет. При этом действительно опытных много: 72% работают в системе государственной статистики более десяти лет.

Почти все работники ведомства имеют высшее образование: работников Тверьстата, закончивших вузы, - 94%.

Всемирный День статистики отмечается в этом году в третий раз. Впервые его отпраздновали в 2010-м году. Отмечается праздник не раз в год, а раз в пять лет. Он проходит под лозунгом «Объединим мир при помощи данных, которым мы можем доверять».