В Ржеве Тверской области восстановили отопление в доме ветерана

В доме ветерана восстановили отопление Фото: Алексей БУЛАТОВ

В доме №1 по улице Краностроителей в Ржеве восстановлено отопление в доме 81-летней узницы концлагерей. Об этом вечером, 19 октября сообщила администрация города. На поврежденную трубу временно наложен хомут, с 17:00 часов началась подача тепла в квартиры.

- Завтра, 20 октября, работы по капитальному ремонту на данном участке будут продолжены: теплоснабжающая организация приступит к замене отрезка теплотрассы. Отключение отопления в связи с ремонтом планируется на непродолжительное время, - уточнили власти.

Напомним, причиной отсутствия отопления в многоквартирном доме стал прорыв трубы. Долгое время место прорыва не могли установить, поэтому дом не отапливался.

По данному факту СУ СК Рф по Тверской области начало доследственную проверку.

Ситуация находится на контроле администрации Ржева.