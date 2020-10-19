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Онлайн-прием граждан проведет руководитель следственного управления СК России по Тверской области

Необходима предварительная запись
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Руководитель следственного управления СК России по Тверской области Альберт Кизимов проведет прием граждан Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Руководитель следственного управления СК России по Тверской области Альберт Кизимов проведет прием граждан Фото: СУ СК РФ по Тверской области

29 октября руководитель следственного управления СК России по Тверской области полковник юстиции Альберт Кизимов проведет онлайн-прием граждан. Мероприятие состоится в режиме видеосвязи через Skype.

Граждане смогут задать вопросы, касающиеся защиты прав детей-сирот на обеспечение жильем.

Звонки будут приниматься с 15:00 до 17:00. Предварительная запись по телефонам : (4822) 65-63-31, 65-63-34, 65-62-36.