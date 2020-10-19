На федеральном телеканале вышел сериал с тверскими актерами

Фото: скрин экрана эфира программы «Русское лото». Фото: скрин экрана и коллаж анонса сериала «Сельский детектив».

18 октября на всероссийском телеканале стартовали два сезона сериала «Сельский детектив» – четвёртый и пятый, в которых снялись и тверские актёры. Среди них – члены труппы Тверского театра драмы – Тарас Кузьмин, Евгения Голубева, Андрей Журавлев, Наталья Бурдина, Елена Филатова, а также артисты из Тверского ТЮЗа – Галина Лебедева, Сергей Грищенко, Владимир Крылов.

По сюжету расследование различных уголовных дел в деревне Ольховка ведёт городской следователь Олеся Федосеева. Она привыкает к деревенскому быту и налаживает свою личную жизнь. Главные роли исполняют Олеся Фаттахова, Алексей Демидов, Данила Якушев и другие.

Актёр театр и кино Тарас Кузьмин сыграл в «Русское лото». Фото: скрин экрана эфира программы «Русское лото».

Кроме того, недавно актёр Тарас Кузьмин поучаствовал в программе «Русское лото», которую 25 лет вёл Михаил Борисов. Напомним, режиссёр, актёр и телеведущий скончался 20 сентября из-за воспаления легких, его госпитализировали прямо со съёмочной площадки. Тарас Кузьмин работал с мэтром, он исполняет центральную роль в его спектакле «Свадьба Кречинского» по Сухово-Кобылину в Тверском театре драмы.