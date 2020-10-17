В Твери установили памятник художнику Ефрему Зверькову

В Твери установили памятник художнику Зверькову. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Между корпусами Тверского государственного университета появилась скульптура выдающегося живописца, родившегося на Тверской земле, народного художника СССР Ефрема Зверькова. В руках у творца – кисть и палитра. Напомним, с инициативой создания памятника выступила Российская академия художеств.

Решение об установке памятника рассматривали на заседании Тверской городской Думы в июле 2020 года. Депутаты поддержали инициативу. Расходы по установке и содержанию памятника взяла на себя вдова художника – заслуженный деятель искусств России Любовь Ширшова.

Ефрем Иванович Зверьков родился в селе Нестерово Тверской губернии. Прошёл Великую отечественную войну. Жил и работал в Москве. Был заместителем руководителя Российской академии художеств с 1997 года до самой смерти в 2012 году. Ефрем Иванович был признанным мастером пейзажа, его работы находятся в собраниях крупнейших российских и зарубежных музеев. В Тверской области при его участии открыты музеи В.А. Серова, С.Д. Дрожжина.

Также в Твери с 2016 года функционирует галерея пейзажа имени Зверькова.