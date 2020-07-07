В Твери появится памятник народному художнику СССР Ефрему Зверькову

7 Июль 2020 2020-07-07T14:24:53+03:00

Его планируют установить в Студенческом переулке

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Во вторник, 7 июля, депутаты Тверской городской Думы одобрили проект решения об установке памятника народному художнику СССР Ефрему Зверькову.

Монумент планируют установить в сквере в Студенческом переулке - между двумя корпусами.

Как отметил, представляя проект, главный архитектор Твери Алексей Жоголев, со временем там будет расширена зона для прогулок.

Сам памятник - фигура из бронзы в рост, на гранитном постаменте. Уход за монументом берет на себя вдова художника. Памятник установят к столетию живописца.

СПРАВКА "КП"

Ефрем Иванович Зверьков - советский и российский живописец, мастер пейзажа, педагог, профессор, участник Великой Отечественной войны. Родился в Тверской губернии в селе Нестерова 1 февраля 1921 года. Первоначальное художественное образование получал при помощи частных уроков.

После войны окончил Московский художественный институт имени В.И. Сурикова. В 1975 году состоялась первая персональная выставка Ефрема Зверькова.

Вице-президент Российской академии художеств с 1997 по 2012 год.

Работы художника представлены в крупнейших собраниях России, во многих отечественных художественных музеях, в государственных и частных коллекциях Франции, Болгарии, Италии, Бельгии, США, Японии, Китая и других стран.

Живописец скончался 31 июля 2012 года и похоронен в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU