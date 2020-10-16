Ритуальная контора в Твери задолжала работникам полтора миллиона рублей

Долги по заработной плате выплачены Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Твери прокуратура Пролетарского района провела проверку и установила, что МУП "Тверьритуалсервис" не выплатило заработную плату 32 работникам предприятия. Долг составил более полутора миллионов рублей.

По данному факту прокурором района в отношении предприятия вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, вынесено предупреждение.

Руководителю организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

По материалам прокурорской проверки Заволжским МСО г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области в отношении бывшего директора возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Расследование нааходится под контролем прокуратуры.

В настоящее время задолженность перед работниками предприятия полностью погашена.