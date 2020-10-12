Два легковых автомобиля и эвакуатор столкнулись на Крупском мосту в Твери

Три автомобиля столкнулись на Крупском мосту в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области
Авария произошла вечером, 11 октября, на Бурашевском путепроводе в Твери.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель автомобиля остановился в полосе движения из-за поломки, остановился и следующий за ним водитель, а водитель на эвакуаторе останавливаться не стал и врезался в них.
В аварии пострадала маленькая девочка, ее доставили в ДОКБ. Угрозы жизни нет. Участники ДТП - трезвые.
Госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении безопасной дистанции и скоростного режима.