Два легковых автомобиля и эвакуатор столкнулись на Крупском мосту в Твери

Три автомобиля столкнулись на Крупском мосту в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 11 октября, на Бурашевском путепроводе в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель автомобиля остановился в полосе движения из-за поломки, остановился и следующий за ним водитель, а водитель на эвакуаторе останавливаться не стал и врезался в них.

В аварии пострадала маленькая девочка, ее доставили в ДОКБ. Угрозы жизни нет. Участники ДТП - трезвые.

Госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении безопасной дистанции и скоростного режима.