В Тверской области отремонтировали еще одну дорогу по нацпроекту

Дорогу отремонтировали на всем протяжении - от трассы М11 до Фирова. Фото: ПТО

Завершен ремонт автодороги Красномайский – Фирово протяженностью в 56 км. Это сделано по линии нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Это единственная дорога, которая обеспечивает транспортную доступность поселка Фирово и населенных пунктов муниципального образования. Также она связывает Фирово и федеральные трассы М10 и М11.

Ремонтировали трассу в несколько этапов: в 2018-2019 годах в нормативное состояние привели 34 км, в 2020-м - еще 22 км. Цена контракта с подрядчиком составила 162,5 млн рублей.

- Участие Тверской области в национальном проекте позволяет приводить в порядок автодороги, обеспечивающие доступность социальных учреждений, объектов экономики, туризма, – считает губернатор Игорь Руденя.

По информации областного правительства, всего в 2020 году в рамках нацпроекта отремонтировано 153,6 км автодорог регионального значения: Осташков - Селижарово - Ржев, Красномайский - Фирово, Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна, Торжок - Осташков, Дубна - Кимры - Горицы, Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское, «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено - Хитино.