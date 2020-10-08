Транспортная полиция проводит акцию "Безопасная дорога домой" в Тверской области

Цель мероприятий - профилактика детского травматизма на железной дороге. Фото: ЛО МВД на станции Тверь

«Безопасная дорога домой!» - так называется акция, которую с 1 по 10 октября проводят тверские транспортные полицейские. Цель мероприятий - профилактика детского травматизма на железной дороге.

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Тверь посещают школы в Твери и области, проводят с ребятами разъяснительные беседы, устраивают тематические викторины и конкурсы рисунков.

- Особое внимание уделяется общеобразовательным учреждениям, расположенным в непосредственной близости от железной дороги, - отмечают в пресс-службе ЛО МВД на станции Тверь.

В таких школах полицейские совместно с детьми даже разрабатывают безопасные маршруты, по которым ребята могут добраться от дома до школы. Школьников также приглашают на железнодорожные станции, где показывают предупреждающие знаки и места безопасного перехода путей.

Кроме того, во время акции транспортные полицейские организуют рейды, во время которых разъясняют как детям, так и взрослым, к чему может привести пренебрежение правилами безопасности на железной дороге.