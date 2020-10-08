Молодой водитель на "ВАЗе" врезался в дерево в Тверской области

На месте потребовалась помощь спасателей МЧС Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 7 октября, на 5-м км автодороги Лихославль-Толмачи-Назарово Лихославльского района

На изгибе дороги 22-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2105" не учел безопасную скорость движения, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП 32-летний пассажир (не пристегнутый ремнем безопасности) госпитализирован в медицинское учреждение.

Для разблокировки пострадавших потребовалась помощь спасателей МЧС.