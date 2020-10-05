Школа №17 в Твери вышла из карантина

Ученики будут посещать школу три дня в неделю Фото: Олег ЗОЛОТО

5 октября учащиеся школы №17 в Твери вновь начали посещать образовательное учреждение.

Возвращение после двухнедельного карантина к оффлайн-образованию будет поэтапным. Перый продлится до 18 октября. В это время школьники будут ходить в школу неполную учебную неделю, а лишь три дня. В остальное время уроки будут дистанционными.

- Решение принято в целях минимизации риска заболеваемости новой коронавирусной инфекции, а также гриппом и ОРВИ, - говорится на сайте школы. Там же опубликовано расписание уроков.

Администрация школы напоминает родителям и ученикам о необходимости соблюдения установленных мер безопасности.

А в это время в Твери на карантин закрыли 11 классов в школе № 34 (Соминка, 65). Закрыта на карантин школа №5 в Торжке и школа в Оленино.