Ученики 17-й школы две недели будут обучаться дистанционно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальное сообщение о переводе на дистанционное обучение учеников 5-11 классов школы №17 в Твери появилось на официальном сайте образовательного учреждения 20 сентября.

Учеников и родителей проинформировали, что в дистанционно режиме занятия будут проходить в период с 21 сентября по 4 октября 2020 года.

- В целях обеспечения эпидемиологического благополучия учащихся и педагогического коллектива. В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ учащихся 5-11 классов (более 20%) администрацией школы принято решение о переходе на дистанционное обучение, - уточняется в сообщении. - Алгоритм дистанционного обучения будет аналогичен весеннему периоду.

Устанавливается пятидневная учебная неделя, уроки субботнего дня будут перенесены на другие дни.

С 5 октября 2020 г. ученики смогут вернуться в школу и ходить на занятия с соблюдением всех мер безопасности.

Напомним, накануне стало известно, что в Максатихинском районе Тверской области из-за сложной эпидобстановки все школы перешли на дистанционное обучение. Не работают кружки, секции, отменены массовые мероприятия с участием детей.