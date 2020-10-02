Народный артист СССР Василий Лановой побывал на мемориале Советскому солдату под Ржевом. Фото: сообщество в соцсетях «Ржев Сегодня»/rzhevtv.

Народный артист СССР, председатель попечительского совета «Бессмертного полка России», почётный член Российского военно-исторического общества Василий Лановой посетил мемориал Советскому солдату под Ржевом и прочитал стихи у подножия монумента. Только увидев проект мемориала, работ актёр поддержал идею создания памятника. Он назвал его грандиозным.

– Это память великого поколения, которое заплатило высокую цену для того чтобы сохранить все русское: природу, язык, музыку, красоту, все это. Если у меня будет возможность, я обязательно постараюсь приехать, – сказал в январе 2020 года в интервью Василий Лановой.

Для Василия Ланового провели экскурсию по мемориальному комплексу. Фото: сообщество в соцсетях «Ржев Сегодня»/rzhevtv.

И вот теперь для Василия Ланового провели экскурсию по мемориальному комплексу. А сам артист прочитал строки стихотворения «Его зарыли в шар земной...» Сергея Орлова в память о погибших советских солдатах. Затем Василий Семёнович выступил с концертом в Ржеве.