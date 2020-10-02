Бывшие сотрудники областного Министерства образования пойдут под суд в Твери. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации областной прокуратуры, с мая 2017 по июнь 2019 года главный бухгалтер и главный специалист-эксперт отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования Министерства образования Тверской области с помощью мошеннической схемы похитили почти 4,8 миллионов рублей. Это квалифицируется как «особо крупный размер». В скором времени дело передадут в суд.

Следствие установило, что работники министерства сдавали в бухгалтерию табели о том, сколько отработали студенты на пунктах Государственной итоговой аттестации, с некорректными данными. Таким образом они получали деньги для работников на «горячей линии» ГИА, но тратили их по своему усмотрению.

На данный момент обвиняемым выдали копии материалов для ознакомления. Затем судебная инстанция будет рассматривать уголовное дело по существу.