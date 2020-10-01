Еще один рыбак уплыл на лодке и пропал в Тверской области

Мужчина пропал 28 сентября Фото: ВПСО "Сова"

Виктор Борисович Клочков, 1958 года рождения, пропал в Конаковском районе Тверской области. 28 сентября он уплыл на лодке из деревни Малое Новоселье в неизвестном направлении и пропал.

Ориентировку на поиск опубликовал ВПСО "Сова" в соцсети.

Сообщается, что мужчина ростом 180 см, среднего телосложения, волосы темные с сединой. Одет в темно-зеленую куртку-фуфайку с надписью "Кентавр", темные брюки и резиновые сапоги.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(900)118-72-82, 8(910) 646-34-34 или 102.

Напомним, что в Тверской области продолжаются поиски еще одного рыбака. Валерий Сергеевич Орлов, 1966 года рождения, пропал в Ржевском районе Тверской области 25 сентября. Мужчина также уплыл на лодке и не вернулся.