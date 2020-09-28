Рыбак на резиновой лодке пропал в Тверской области

Мужчина уплыл на лодке и пропал Фото: ВПСО "Сова"

Валерий Сергеевич Орлов, 1966 года рождения, пропал в Ржевском районе Тверской области. 25 сентября он уплыл по Волге на резиновой лодке зеленого цвета от деревни Бочарово Итомлинского сельского поселения в сторону деревни Кокошкино Хорошевского сельского поселения и пропал.

Ориентировку на поиск опубликовало сообщество "ВПСО "Сова" Ржев, Зубцов" в соцсети.

Сообщается, что мужчина ростом 168 см, худощавый, кареглазый, носит усы, волосы седые. Одет в камуфляжный костюм, черный свитер на змейке, синюю футболку, резиновые сапоги, на голове - серая кепка. С собой - зеленая палатка, рюкзак, телефон.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем или хочет помочь в поисках, просят звонить по телефонам: 8(915)722-55-66, 8(904)001-53-16 или 102.