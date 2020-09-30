Тверские военные украли и продали 11 тысяч литров авиатоплива. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По информации Тверского гарнизонного суда, ефрейтор одной из воинских частей Тверского гарнизона вместе с коллегами-военнослужащими сливал из самолёта Ил-76 излишки топлива. Роль каждого участника процесса была четко определена. Горючее перевозили в канистрах. Один из обвиняемых продавал украденное.

Кражи длились с начала ноября 2019 по январь 2020 года. Причиненный ущерб оценили как крупный. Как сказано выше, Минобороны недосчиталось 400 тысяч рублей.

Когда соучастников заставили возмещать материальный ущерб, ефрейтор вернул более 40 тысяч рублей. Затем суд вынес окончательное решение, согласно которому он должен возвратить ещё 190 тысяч рублей.

При этом блюстители закона учли все обстоятельства – у тверичанина маленькие дети, он явился с повинной, помогал следствию и др.