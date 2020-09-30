1 октября в Твери перекроют улицу Георгия Димитрова

В Твери перекроют улицу Димитрова Фото: Максим КИСЕЛЕВ

1 октября в Твери, в период с 8:00 до 17:00, будет ограничено движение и парковка транспорта по улице Георгия Димитрова, на участке от улицы Дачная до улицы Хрустальная и по дороге вдоль поселка Литвинки.

Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации.

Отделу ГИБДД МВД России по городу Твери рекомендовано принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

Водителей просят заранее планировать маршруты проезда данного участка.