Самовольные постройки в Затверечье начнут сносить в начале октября

Уведомления разместили на домах нарушителей Фото: администрация Твери

В Твери продолжаются работы по модернизации и реконструкции нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста.

Часть водовода будут прокладывать по жилому сектору Затверечья - Затверецкому бульвару и проезду Кутузова. Однако там на пути строителей возникли незаконные постройки на самовольно захваченных местными жителями землях.

- Жителям было неоднократно указано на незаконность самозахвата земли и необходимость её освобождения. 29 сентября нарушителей повторно уведомили, что с начала октября незаконные заборы и строения будут сноситься принудительно, - рассказал заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери Олег Скворцов.

Игнорируя предупреждение, нарушители ставят под угрозу реализацию национального проекта "Экология". А значит, если они добровольно не освободят захваченную землю, с них могут быть взысканы не только затраты на снос, но и средства, потраченные подрядчиком сверх установленных сумм в случае срыва или переноса сроков реализации нацпроекта.