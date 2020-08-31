Жители частных домов незаконно захватили земли на пути нового водовода в Твери

Пять домовладельцев добровольно освободили территории, остальные 14 участков освободят от построек по решению суда Фото: администрация Твери

В Твери продолжаются работы по модернизации и реконструкции нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста.

Часть водовода будет проходить по жилому сектору Затверечья - Затверецкому бульвару и проезду Кутузова. На этом этапе подрядчики столкнулись с проблемой незаконного захвата земли, по которой должна пройти труба.

Ранее земли не использовались, и некоторые домовладельцы самовольно захватили свободную территорию, построив на ней гаражи и заборы, прилегающие к их домам.

– Жителям не раз указывали на незаконность самозахвата земли и необходимость её освобождения, – рассказывает заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери Олег Скворцов. – Часть граждан освободили землю. Другие же отказались это сделать, тем самым поставив под угрозу реализацию национального проекта "Экология".

Добиться освобождения части земель удалось через суд, пять граждан освободили участки. В отношении 14 граждан вынесены постановления о сносе построек. Если они не сделают этого добровольно, то земли освободят с участием судебных приставов.