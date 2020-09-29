Школу №5 в Торжке Тверской области закрыли на карантин

Школу в Торжке закрыли на карантин Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Торжке Тверской области учеников школы №5 перевели на дистанционное обучение. Соответствующий приказ опубликован на сайте образовательного учреждения.

Согласно документу, ученики с 1 по 11-й класс будут обучаться дома с 28 сентября по 4 октября включительно.

Занятия в прежнем режиме возобновятся с 5 октября.

- Данная мера связана с распространением новой коронавирусной инфекции и участившимися случаями ОРВИ как среди обучающихся и учителей, - уточняет руководство школы.

Напомним, ранее по причине высокой заболеваемости ОРВИ на дистанционное обучение были переведены учащиеся 5-11 классов школы №17 в Твери, а также школьники в Максатихинском районе.