Под Мигаловской эстакадой в Твери произошло ДТП

В ДТП пострадали оба водителя Фото: УГИБДД России по Тверской области

Днем, 28 сентября, в Пролетарском районе Твери отключились светофоры на Мигаловской развязке. Об этом сообщили очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.

- Будьте осторожны, не забывайте, что те, кто едут по развязке со стороны трассы, уступают передвигающимся по 50 лет Октября - Громова и обратно, - напоминают водители.

Около 15:00 под эстакадой произошло ДТП с участием "Пежо" и "Черри".

По информации УГИБДД России по Тверской области, 28-летний водитель, управляя автомобилем "Черри", при выезде со второстепеной дороги не предоставил преимущество 23-летнему водителю "Пежо". Пострадали оба водителя.