В Твери простились с заслуженным учителем России, поэтессой Анной Горягиной

Анна Горягина скончалась в возрасте 69 лет Фото: Ольга ТРОФИМОВА

26 сентября в Твери ушла из жизни Заслуженный учитель России, поэтесса и общественный деятель Анна Горягина. Ей было 69 лет.

О трагическом событии написала на странице Анны Степановны в "Фейсбуке" ее дочь Елена Горягина.

28 сентября в 14:00 в Храме Арсения Чудотворца в Твери состоялось прощание и отпевание.

Анна Горягина родилась в 1951 году под Одессой. Заслуженный учитель Российской Федерации. Окончила Новгородский педагогический институт (сейчас университет имени Ярослава Мудрого). Много лет преподавала в старших классах русскую литературу. Муж кадровый военный на пенсии.

В 2001 году издала сборник стихов "Апракос", ее стихи также публиковались в поэтических альманахах.

Активно участвовала в общественной жизни Твери и Тверской области. Была секретарем Общественной палаты Твери и Общественной палаты Тверской области.

"КП"-Тверь" выражает соболезнования родным и близким Анны Горягиной.