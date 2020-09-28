Двадцать четыре человека заразились коронавирусом в Твери 28 сентября

В Тверской области подтверждено 52 случая коронавируса Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на 28 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 52 новых случая коронавирусной инфекции, из них 22 заражённых - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 6218 человек.

4494 заболевших излечились от инфекции. 240 человек умерли.

1484 пациента на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 2032 (+22 за сутки)

Кимры 567 (+1)

Конаковский район 479 (+2)

Ржев 468 (+6)

Калининский район 306 (+3)

Торжок 277

Лихославльский район 247 (+3)

Вышневолоцкий городской округ 205

Графика: ПТО

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.