Сюрприз от матушки-природы: в Тверской области зацвели сирень и шиповник

В Ржеве распустилась сирень Фото: vk.com/"РЖЕВГРАД"/Алексей Протопопов

Необычайно теплыми выдались в этом году последние сентябрьские выходные. Днем в субботу, 26 сентября, воздух прогрелся до +23 градусов, на солнце еще теплее. Воскресенье по прогнозам синоптиков также обещает порадовать хорошей погодой.

Настоящее "бабье лето" смогло немного обмануть природу. Тепло подействовало на растения и в конце сентября в регионе зацвели сирень и шиповник. Фотографиями поделились жители одного из сообществ Ржева.

Подобные явления не редкость, аромат у цветков и не такой яркий и насыщенный, но внеплановое цветение растениям ничем не угрожает. Разве что глаз радует, да об ушедшем лете прохожим напоминает.