В Тверской области больницу скорой помощи оштрафовали за "опоздание" к пациенту

Суд признал учреждение виновным в административном правонарушении Фото: архив "КП"

В Росздравнадзор по Тверской области обратилась жительница Конаково. Заявительницв сообщила, что ее брату была несвоевременно оказана медицинская помощь.

В ходе проверки ГБУЗ Тверской области "Конаковская центральная районная больница" установлено, что 6 мая 2020 года в 16:40 женщина вызвала скорую помощь, бригада прибыла по вызову лишь в 23:20 минут. Ожидание составило более шести часов. При этом в карте вызова скорой медицинской помощи не отмечена причина выезда с опозданием.

Протокол об администраьтвном правонарушении рассмотрел Конаковский городской суд Тверской области.

В суде представитель больницы пояснила, что для своевременного оказания помощи учреждению не хватает транспорта и персонала, просила прекратить производство и обвабодить Конаковскую ЦРБ от административной ответственности.

21 сентября 2020 года Конаковским городским судом учреждение было признано виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовано на 170 000 рублей, которые необходимо выплатить в доход государства.