Видео о возвращении на волю ястреба-перепелятника сняли ученые из Тверской области

Пернатый выпускник. Фото: Центра "Ромашка", vk.com/club114776276

- Наконец-то удалось вернуть в природу ястреба-перепелятника, - радостно сообщили в соцсети биологи из реабилитационного центра для диких животных "Ромашка", который уже более четверти века работает в Зубцовском районе Тверской области.

Как рассказали ученые, птицу привезли к ним после лечения из подмосковного частного благотворительного центра реабилитации диких животных. Биологам потребовалось полтора года, чтобы восстановить ястребу оперение и подготовить его к возвращению в природу.

Что случилось с ястребом, в подробностях ученые не рассказывают, но очень радуются своей очередной победе, ставшей итогом упорного труда: " Зато вот какой красавец вновь обрел свободу!"