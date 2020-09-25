Первый в России аналог медицинских многофункциональных кроватей создали в Тверской области. Фото: ПТО.

Идею создания новой линейке медицинской мебели компании «Метавр» подсказал губернатор Тверской области Игорь Руденя во время визита на производство в мае 2020 года. На сегодняшний день фирма может производить от 100 до 300 многофункциональных кроватей в месяц. В работе участвовали сотрудники областного Минэкономразвития.

Медицинские кровати сейчас должны получить сертификат, и тогда их запустят в массовое производство. Тогда тверская компания займёт нишу российского рынка, потеснив китайских производителей.

Такие медицинские кровати предназначены для ухода за больными, оказания им помощи как в стационаре, так и в домашних условиях. Основная часть кровати может быть цельной или делиться на части, подниматься и опускаться.

70% деталей для конструкции изготавливают в Тверской области.