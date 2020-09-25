В Калининском районе потеплели батареи Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 25 сентября в Калининском районе Тверской области начинается отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал и.о. главы района Алексей Ткачев. Оно опубликовано на сайте администрации.

Согласно распоряжению, подача тепла начнется с объектов социальной сферы, далее будут подключать жилые дома.

Напомним, пуск отопления в дома и другие объекты начинается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура не поднимается выше +8. А ближайшие выходные в Тверской области обещают быть не по-сентябрьски теплыми. Похолодает только на следующей неделе.