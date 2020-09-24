Конец сентября в Твери будет теплее нормы

На выходных природа позволит тверичанам насладиться прекрасным бабьим летом! Фото: Олег ЗОЛОТО

Ну что же вы, Александр Сергеевич, не такая уж и унылая пора эта осень. Вон какая красота на улице! Настоящее бабье лето утвердилось в Тверской области - очей очарованье.

- Нас ждут отличные выходные! - сходу обрадовала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Мы находимся на западной периферии антициклона, поэтому в регион поступают южные и юго-восточные теплые воздушные массы. В субботу и воскресенье днем +20, ночами +9…+10 градусов - почти лето!

Облачность будет слабая, осадков не ждем. Атмосферное давление пока растет: с 752 мм рт. ст. в субботу до 758 мм к понедельнику. Но потом начнёт снижаться, и в начале рабочей недели погода немного изменится.

К Тверской области подкрадется атмосферный фронт с небольшими дождями. Но переживать не стоит: с головой точно нас не зальет, а температура будет весьма приятной и по-прежнему выше климатической нормы: +15…+17 днём и +9 ночью. Так и завершится сентябрь. Спешим же насладиться очарованием его последних дней!

Кстати, средняя температура в Твери в октябре - всего 4,8 градуса. Поэтому именно в этом месяце нам обычно дают отопление. Но ждать, пока температура опустится так низко, нас не заставят. Пуск отопления в дома и другие объекты традиционно начинается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура не поднимается выше +8. Сначала к теплу подключат больницы и школы, а затем потеплеет и в стенах наших домов.